L’Uragano Kane è implacabile: è il più veloce della storia della Bundesliga a raggiungere i 100 gol

19/09/2026 | 13:00:07

Harry Kane ha cominciato la sua quarta stagione al Bayern Monaco come l’aveva conclusa: segnando raffiche di gol. Le 73 reti distribuite nel corso della scorsa stagione non bastano al centravanti inglese per ritenersi sazio e, ieri sera, in occasione del 7-0 rifilato all’Union Berlino, ha fatto nuovamente la storia. L’Uragano è, infatti, diventato il giocatore più veloce della storia della Bundesliga a raggiungere quota 100 gol, prima con un calcio di rigore perfetto e, nella ripresa, con una frustata di testa su cross delizioso di Olise. Il tutto in appena 98 partite.

Foto: Instagram Kane