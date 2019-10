L’uragano City abbatte l’Atalanta: 5-1 all’Etihad, tripletta di Sterling

Brutta batosta per l’Atalanta, che viene all’Etihad Stadium viene spazzata via dall’uragano Manchester City. I nerazzurri di Gasperini partono forte e trovano anche il vantaggio in avvio di gara grazie a un rigore segnato da Malinovskyi, ma poi sale in cattedra la squadra di Pep Guardiola che vola con i gol di Sterling, autore di una super tripletta, e la doppietta di Aguero. In Inghilterra finisce 5-1, ora per l’Atalanta – ferma a quota 0 punti in classifica – si fa davvero dura.

Foto: Twitter ufficiale Champions League