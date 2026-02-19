Luperto si presenta alla Cremonese: “Per la salvezza c’è ancora da lottare. Avremo bisogno dell’ aiuto di tutti”

19/02/2026 | 16:22:33

Sebastiano Luperto si presenta in conferenza stampa. Il neo difensore della Cremonese ha raccontato il suo approdo in grigiorosso: “Certe dinamiche di mercato ci sono in tutte le squadre. Parlando con il mister, mi ha spiegato gli obiettivi a lungo termine oltre la salvezza di quest’anno. Sono contento della mia scelta e di essere qui”.

Ovviamente ha avuto un peso nella scelta anche la presenza di Davide Nicola in panchina: “Sì senza dubbio ha avuto un peso, conosco tanto il mister e so cosa può dare alla squadra”.

Il clima nello spogliatoio resta comunque buono: “Sicuramente è una cosa che può influire sul morale, ma bisogna rimanere lucidi perché basta una scintilla. Lavoreremo per farla accendere”.

Ma cosa serve per ottenere la salvezza? Ci vuole tanta dedizione. Per ogni obiettivo, non solo per la salvezza. Lucidità e forza di volontà sono fattori che incidono in ogni aspetto della vita”.

Le prossime due partite vedranno i grigiorossi affrontare Roma e Milan: “Affrontiamo due grandissime squadre, che esprimono un grande calcio. Faremo di tutto per riuscire a portare a casa punti. Stanno facendo benissimo, sono sicuro che ci faremo trovare pronti anche se hanno delle individualità davvero importanti”.

Foto: sìto Cremonese