Luperto: “L’esperienza a Napoli è stata fondamentale, sono qui per migliorare”

Dal Napoli al Crotone. Sebastiano Luperto, difensore dei calabresi, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport dei suoi primi mesi in maglia rossoblu: “Per migliorare ho bisogno di giocare, ho sentito sin da subito l’interesse del club e dell’allenatore. Adesso voglio sfruttare questa opportunità. Il Napoli è stata una scelta fondamentale per il mio cammino, mi ha permesso di arrivare in una delle migliori società d’Italia. La Nazionale si può raggiungere solo con un duro lavora e umiltà.”

Foto: sito Crotone