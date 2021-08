Sebastiano Luperto torna a Empoli. Pochi giorni fa vi avevamo anticipato in esclusiva che la trattativa con il Napoli stava entrando nella fase decisiva, un affare in stato avanzato con il via libera del club azzurro. Adesso siamo davvero ai dettagli, Luperto avrà – dopo Crotone – una nuova opportunità per mettersi in evidenza nella massima serie.