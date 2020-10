LUPERTO, DAL DIETRO LE QUINTE CON IL NAPOLI ALLA MAGLIA DA TITOLARE CON IL CROTONE

Da Napoli a Crotone, dopo le parentesi a Vercelli e a Empoli. Inizia una nuova carriera, cosiddetta 2.0, per Sebastiano Luperto, possente difensore centrale che veste la maglia dei calabresi. Dopo tanta anticamera e pochissime occasioni non sfruttate con il Napoli, il difensore classe ’96 è pronto a ripartire con gli Squali che punteranno alla salvezza nella massima categoria. Sebastiano, nato a Lecce il 6 settembre, inizia con le giovanili del club salentino, squadra della sua città. Gioca dapprima nel ruolo di esterno di centrocampo, poi si ritrova con Claudio Luperti a fare da terzino sinistro per poi stabilirsi al centro della difesa, ruolo tutt’ora ricoperto.

Nel 2013 il passaggio al Napoli dove viene inserito nella primavera. Con i partenopei l’esordio in Serie A arriva nel 2015 sotto la guida di Benitez che lo butta in mischia nella gara contro il Milan. Nel dicembre dello stesso anno l’esordio a diciott’anni in Europa League nella sfida contro il Legia Varsavia. Dopo i prestiti con la Pro Vercelli e con l’Empoli che si chiudono con due ottimi stagioni, il difensore salentino rientra alla casa madre senza però riuscire a scalare le gerarchie in difesa arrivando ad essere un calciatore marginale per il club azzurro nonostante l’esordio in Champions League nell’ottobre del 2019. Efficace nel gioco areo, è un possente centrale visto anche il suo fisico che lo rende perfetto per le palle inattive. In possesso di una buona visione di gioco, Luperto può coprire tutti tuoi della difesa riuscendo a impostare con facilità il gioco dalle retrovie. Adesso la nuova occasione con il Crotone in Serie A, sognato chissà il ritorno in azzurro, alla corte di Gennaro Gattuso.

Foto: sito Crotone