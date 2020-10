Gregorio Luperini sarà un nuovo centrocampista del Palermo, un rinforzo importante per la Serie C. Ve ne avevamo parlato a sorpresa il 23 settembre, quando Luperini era accostato solo a un club di Serie B. Invece aveva scelto il Palermo, pronto con un contratto triennale. Luperini sta ultimando le visite, l’annuncio è in arrivo. Un colpo di spessore per le ambizioni rosanero.

Foto: sito Trapani