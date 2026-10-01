L’Università di Buenos Aires conferirà una laurea honoris causa a Messi: la cerimonia martedì al Monumental

01/10/2026 | 12:25:03

L’Argentina si prepara ad accogliere, per l’ultima volta su un campo da calcio, Lionel Messi. Nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, il Benin sarà l’ultimo avversario della Pulce con la maglia Albiceleste, con cui ha vinto un Mondiale e due Copa America. Il teatro dell’ultimo tango è il Mas Monumental, casa del River Plate, che si prepara a organizzare una serie di show pre e post partita. Prima del riscaldamento, il giocatore dell’Inter Miami verrà insignito di una laurea honoris causa conferitagli dalla più prestigiosa Università di Buenos Aires. Il più alto riconoscimento onorario viene assegnato a una personalità di spicco in virtù di un’opera, una carriera o un contributo straordinario alla società.

Foto: Instagram Messi