L’Unione Europea attacca il piano della FIFA: “Giù le mani dal nostro sport”

29/07/2026 | 13:15:47

Il progetto per la costituzione di FIFA Forward Enterprise finisce anche nel mirino della Commissione europea. A intervenire è stato Glenn Micallef, commissario europeo allo Sport, che attraverso un lungo messaggio pubblicato su X ha criticato apertamente la crescente commercializzazione del calcio: “Qui non siamo nel baseball. La Coppa del Mondo rimane il più grande torneo sportivo del pianeta, nonostante la FIFA sfrutti ogni opportunità commerciale. Ma tutto ha un limite. L’inarrestabile commercializzazione del calcio è diventata corrosiva. Sta minacciando gli elementi che hanno reso il calcio lo sport più popolare al mondo. Il successo commerciale deve rafforzare il calcio, non divorarlo. Giù le mani dal nostro sport. Tutti abbiamo una responsabilità. Giocatori, tifosi, club, leghe, federazioni nazionali, confederazioni e media hanno tutti voce in capitolo e dovrebbero farla sentire. Una preoccupazione particolare sorge quando i poteri normativi della FIFA si allineano agli interessi finanziari di entità private; quando, cioè, il valore degli investimenti dipende dalle decisioni prese dalla FIFA. Ciò solleva interrogativi profondi in merito alla governance, all’indipendenza e ai conflitti di interesse. Sostengo inoltre la UEFA e le richieste delle parti interessate di esercitare un maggiore controllo. Ogni federazione nazionale deve avviare un confronto significativo, coinvolgendo leghe, club, calciatori e tifosi, prima di prendere posizione”

foto x fifa