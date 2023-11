L’Union Berlino ha scelto Bjelica per la panchina: è ufficiale

L’Union Berlino ha ufficializzato l’arrivo di Nenad Bjelica per la panchina, nella speranza di risalire la china in Bundesliga. Poco fa l’annuncio social del club tedesco che sarà impegnato in Champions contro il Braga. Nella serata di ieri dalla Germania erano trapelate voci di un interesse per Raul, ma evidentemente non è stato raggiunto un accordo e il club di Berlino ha deciso di ripiegare sull’ex Spezia.

Foto: Twitter Union Berlino