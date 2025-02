L’Union Berlino coinvolge i tifosi per il restyling dello stadio: raccolti 30 milioni di euro

L’Union Berlino comunicato di aver concluso l’iter che lo porterà a sottoscrivere nei prossimi giorni un aumento di capitale per la ristrutturazione del proprio stadio An der Alten Försterei. La holding An der Alten Försterei Stadionbetriebs AG, grazie a questa operazione, avrà un totale di oltre 10.000 nuovi azionisti con un capitale sociale di oltre 30 milioni di euro.

Foto: Twitter Union Berlino