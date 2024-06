Esordio da dimenticare per l’Ucraina che cade per 3-0 contro la Romania. Protagonista in negativo della gara il portiere ucraino Andriy Lunin, responsabile dei primi due gol subiti. Intervenuto in conferenza stampa, Lunin ha fatto mea culpa: “Posso soltanto chiedere scusa a tutti per i miei errori”.

Foto: Instagram Lunin