L’undici dell’anno di FIFPro: assente a sorpresa Kane, c’è Messi

09/11/2026 | 17:31:56

La formazione dell’anno FIFPro, scelta da 19.806 calciatori professionisti provenienti da 73 paesi, per il periodo che va dal 4 agosto 2025 al 19 luglio 2026, data della finale della Coppa del Mondo, è stata svelata. Non mancano, però, le sorprese. Infatti, è assente Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d’Oro, ed è stato inserito, in un fantasioso 3-3-4 Leo Messi, alla diciottesima partecipazione. In porta è stato scelto David Raya, campione d’Inghilterra con l’Arsenal, vicecampione d’Europa e campione del Mondo con la Spagna, seppur senza mai scendere in campo. La linea difensiva è composta dai due terzini del PSG Nuno Mendes e Achraf Hakimi, mentre il centrale è Pau Cubarsi, eletto anche Golden Boy of the Year. A centrocampo, invece, spiccano i nomi di Vitinha, campione di tutto col PSG; Rodri, campione del mondo da capitano e Jude Bellingham. L’attacco, in versione spregiudicata, vede ovviamente Lamine Yamal e Kylian Mbappé, Erling Haaland e, a sorpresa, Leo Messi, frutto di un Mondiale indimenticabile condito da 8 gol e 4 assist a 39 anni.

Foto: Instagram Messi