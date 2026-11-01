Luna Park Frosinone: è l’unica squadra in Europa ad avere cinque giocatori con 5 tra gol e assist

01/11/2026 | 18:12:15

Il Frosinone batte anche il Torino e non si pone più limiti. Giunti alla decima giornata di Serie A, i ciociari hanno ottenuto sei vittorie, due pareggi e due sconfitte che li hanno portati al sesto posto, alle spalle del Milan. A impressionare, però, è la filosofia trasmessa da Alvini, capace di creare un meccanismo oliato in cui le qualità dei calciatori vengono messe in risalto. Così si spiega un dato che ha del clamoroso. Infatti, Il Frosinone è l’unica squadra nei top 5 campionati europei ad avere, in questo momento della stagione, cinque giocatori con almeno 5 fra gol e assist. A guidare la speciale classifica è Antonio Raimondo, forte dei suoi 8 centri, seguito da Kvernadze (3 gol e 4 assist), Schmid (2G+4A), Calò, anche oggi in gol (5G+1A) e Ghedjemis, al primo gol in campionato (1G+4A).

Foto: Instagram Calò