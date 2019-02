L’ultimo sfizio di CR7: Rolls Royce da 400mila euro targata ‘007’

Cristiano Ronaldo prova a dimenticare la sconfitta del Wanda Metropolitano. Come? Regalandosi una macchina nuova. Già, il fenomeno portoghese ha acquistato una Rolls Royce Cullinan fiammante, primo SUV mai realizzato dalla storica casa automobilistica britannica. Tutto qui? Non proprio, considerato che in onore dei nuovi colori che indossa dalla scorsa estate, CR7 ha voluto il gioiello a quattro ruote (da circa 400mila euro) di colore bianco, con interni bianconeri. Ma c’è un altro dettaglio: la targa, che Ronaldo ha espressamente richiesto avesse il numero “007”. Non una cifra qualsiasi…

Foto: Twitter Champions League