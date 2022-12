L’ultimo saluto a Mihajlovic. Il cardinale: “Il legame che sembra spezzato dalla morte in realtà è solo amore”

Sinisa Mihajlovic ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che seguono e amano il calcio. Nella giornata di oggi, alle ore 11, si svolgeranno i funerali del tecnico serbo alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, dove chiunque avrà l’occasione di andare a dire addio a una delle personalità più schiette e trasparenti che il calcio abbia mai messo in mostra. Il feretro ha lasciato il Campidoglio, dove ieri è stata allestita la camera ardente, poco prima delle 10, raggiungendo Piazza della Repubblica. Qui è stato accolto con un lungo applauso da una folla che si è raccolta davanti alla basilica.

Alle 10.30 si è presentata la sua ultima squadra che ha allenato, il Bologna.

Arrivato anche Gualtieri, sindaco di Roma.

E poi Francesco Totti, oltre a Oriali e Daniele De Rossi, insieme a Donnarumma, Gravina (presidente FIGC) e De Sanctis.

Presente tutta la squadra della Lazio, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ct Mancini, Stefano Fiore, Vincenzo Montella e Massimo Ferrero, Giovanni Malagò, il presidente del Torino Urbano Cairo. C’è anche una delegazione della Stella Rossa. E tante altre personalità del calcio e dello spettacolo per l’ultimo saluto a Sinisa.

Commoventi le parole del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, che ha officiato la cerimonia: “Dio vuole che la morte, che è sempre ingiusta, faticosa e dolorosa, sia la nascita. È lui a sperimentarlo per primo. Il legame che sembra spezzato dalla morte in realtà diventa invisibile e spirituale, è solo amore. Ci stringiamo tra noi anche un po’ fisicamente come stiamo facendo, vorrei che tutti sentiste l’affetto di questa Chiesa”.

