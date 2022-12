Quanta commozione per Mihajlovic: parenti, tifosi e giocatori presenti alla camera ardente in Campidoglio

Tantissime le persone che si sono presentate in Campidoglio per dare l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, allenatore scomparso a soli 53 anni. La stima e il rispetto che le persone provano per Sinisa li si possono dedurre dalla quantità di tifosi che si sono presentati alla camera ardente quest’oggi e da coloro che si presenteranno al funerale lunedì alle 11. Tra i presenti in Campidoglio c’è anche Spalletti, allenatore che non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Mihajlovic.

Foto: Twitter Bologna