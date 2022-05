L’ultimo saluto a Mino Raiola poco fa a Montecarlo nella chiesa di Saint-Charles. Per volontà della famiglia i funerali si sono svolti in forma strettamente privata. Presenti alla cerimonia numerosi suoi assistiti. Per loro era molto più di un procuratore: un padre, un amico. Tutta la famiglia si è stretta in un commovente abbraccio per l’ultimo saluto a Mino.

Foto: Twitter personale