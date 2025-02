L’ultima sopravvissuta: la Juventus si prepara al PSV

Oggi, alle ore 21:00, la Juventus scenderà in campo contro il PSV. Una sfida molto importante per i bianconeri che dovranno cercare di mantenere e aumentare il vantaggio consolidati nella gara d’andata. Non sarà semplice visto che la Vecchia Signora giocherà fuori casa, ma gli uomini di Thiago Motta hanno tutte le carte in regola per fare bene e passare al turno successivo. La Juve, inoltre, ha una responsabilità enorme perché, vista l’eliminazione di Milan e Atalanta, dovrà continuare a portare avanti la bandiera italiana in Uefa Champions League.

FOTO: Instagram Juventus