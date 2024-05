L’ultima di Mbappé al Parco dei Principi: tifosi divisi tra fischi e una coreografia per ringraziarlo

Serata speciale per Kylian Mbappé che si appresta a salutare dopo 7 anni il PSG, come annunciato in settimana. L’asso francese lascia dopo oltre 300 gol, 6 Ligue 1 vinte e tanti altri trofei. Ma con il rammarico Champions.

Mbappé è stato accolto da una bella coreografia della curva che lo ha ringraziato per questi anni e per i successi. Il resto dello stadio però lo ha anche fischiato, qualcuno ha gridato anche traditore. Insomme, accoglienza dai due volti per il principe Kylian che stasera saluta la sua gente.

Foto: Instagram Mbappè