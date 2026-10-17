Lulli: “Il gol? E’ stata un’emozione incredibile e spero ce ne saranno tante altre”

17/10/2026 | 23:15:36

Il difensore della Roma, Emanuele Lulli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Il gol? Un’emozione incredibile, mi sono passati in mente tutti gli anni di settore giovanile e tutti i sacrifici fatti da me e dalla mia famiglia in un secondo. Sono andato a ringraziare i compagni e il mister per la fiducia, ero contentissimo. E’ stata un’emozione incredibile e spero ce ne saranno tante altre”.

Foto: sito Roma