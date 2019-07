Lulic: “Il nostro obiettivo è qualificarci in Champions League”

Il centrocampista biancoceleste Senad Lulic è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa dal ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore: “Il nostro obiettivo resta lo stesso. La Lazio non è da ottavo posto come accaduto lo scorso. Dobbiamo imparare dai nostri errori per non confermare il piazzamento della passata stagione. La rosa di quest’anno è molto lunga, utile per raggiungere i nostri obiettivi e per giocarci la qualificazione in Champions al meglio. Speriamo di arrivare fino in fondo con una squadra che possa lottare e che possa restare sana, preservata da infortuni per centrare l’obiettivo Champions League. Tra di noi c’è sempre stata serenità e tranquillità, il gruppo è spettacolare ed unito fuori e dentro il campo. Ci sono sempre delle partite che non vanno alla perfezione: per arrivare in Champions serve un cammino perfetto, noi vogliamo arrivarci e proveremo a superare anche le squadre forti che competono per questo traguardo. Sono arrivati calciatori di valore in questa finestra di mercato e speriamo che restino tutti i giocatori presenti oggi ad Auronzo: la competitività fa bene a tutti, solo così possiamo arrivare in fondo”.

Foto: Twitter Lazio