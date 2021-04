Lulic e un futuro tutto da scrivere: “Ultime partite alla Lazio? Non so ancora…”

Dopo il grave infortunio Senad Lulic, capitano della Lazio, è ritornato a pieno regime in squadra. Questa sera ha giocato anche uno spezzone di gara contro il Milan ed è tenuto in grande considerazione da Simone Inzaghi. Ma il suo futuro è tutto da scrivere. Lo stesso calciatore, ai microfoni di Sky Sport, nel post partita, non ha escluso un addio a fine stagione. “Non so cosa farò, mi sono concentrato per giocare a pallone e sono contento di questo. Non so se queste saranno le ultime partite alla Lazio, sicuramente non le ultime della mia carriera ha parlato dopo la gara contro il Milan: ecco le dichiarazioni del capitano della Lazio anche sul futuro”.