Lulic e la Coppa Italia vinta contro la Roma 7 anni fa: “Ricordi indimenticabili”

Senad Lulic, capitano della Lazio, ha ricordato la storica vittoria contro la Roma il 26 maggio del 2013, sette anni fa, nella finale di Coppa Italia: “Buon 26 maggio a tutti! Più passa il tempo e più ti rendi conto cosa significa questo gol. È indimenticabile – ha detto Lulic alla radio ufficiale del club biancoceleste -. Ricevo sempre tanti messaggi, me ne mandano più in questo giorno che al mio compleanno. Fa piacere sentire tutti. Ricordo le emozioni come fosse ieri, non solo della partita ma anche di tutto il resto. L’abbraccio finale con mia moglie era stato bellissimo, era incinta della nostra prima figlia ed avevamo preferito che non vedesse la partita. Ero sciolto nel 2013, ero al mio secondo anno a Roma: se dovesse succedere adesso, sarei molto più teso, come lo erano a quel tempo Ledesma o Mauri. Sarebbe più duro giocarlo oggi”.

Foto: sito ufficiale Lazio