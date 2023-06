Lukebakio sul futuro: “Ho piena fiducia del mio agente. Lukaku? Posso imparare molto da lui”

Dal ritiro del Belgio, l’attaccante Dodi Lukebakio ha parlato del suo futuro: “Non mi faccio troppe domande, vedremo qual è il progetto migliore per me. C’è molto interesse. Ora sono in Nazionale, poi vedremo cosa succede. Ho piena fiducia nel mio agente”.

Lukaku?: “Gli ho mandato un messaggio dopo la partita di sabato, ma so che qui starà bene. Posso imparare molto da lui”.

Foto: Lukebakio Fortuna Dusseldorf Foto Le Soir