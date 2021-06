Lukaku: “Voglio andare a visitare Eriksen, ne ho già parlato col ct”

Romelu Lukaku è a Copenaghen per sfidare la Danimarca con il suo Belgio, e vuole recarsi in ospedale per far visita al suo compagno all’Inter Christian Eriksen, ma la sua Nazionale è in bolla. Ecco le parole dell’attaccante in conferenza stampa: “Voglio andare a visitare Eriksen in ospedale e ne ho già parlato con il commissario tecnico. Domani dopo la partita invierò a Christian un messaggio. Ora gli lascio passare del tempo in pace con la sua famiglia”.