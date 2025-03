Lukaku: “Vittoria importante. Scudetto? Pensiamo a una gara alla volta”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “La cosa più importante è la voglia mostrata oggi, contro una Fiorentina difficile da battere. Dobbiamo continuare su questa squadra ed essere difficili da battere per chiunque”.

Quanto ci credete allo scudetto? “Facciamo tutto da squadra, in campo e fuori. Quando conosci i compagni, fai un metro in più per loro sempre più volentieri”.

Meglio la LuLa o la LuRa? “Jack e io siamo contenti per la squadra, dobbiamo continuare così e siamo contenti per la squadra”.

Foto: Instagram Napoli