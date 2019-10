Lukaku: “Vittoria importante per il gruppo. Le critiche? Penso solo a dare il meglio”

Romelu Lukaku, autore di una doppietta che ha permesso all’Inter di espugnare il Mapei, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara: “Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, mentre nel secondo tempo avremmo dovuto segnare nei primi 15′ per chiudere il match. Invece non abbiamo difeso bene e si è riaperta una partita praticamente chiusa. Siamo contenti comunque per la vittoria. Io sto bene, ma devo lavorare ancora di più per aiutare la squadra per tutta la partita. Oggi però sono contento perché la vittoria era importante per il gruppo. L’abbraccio con Conte? Siamo uomini di squadra, mi piace sempre esultare con i compagni. Le critiche? Penso solo a lavorare e a dare il mio meglio in ogni partita”, ha chiuso Lukaku.

Foto: Twitter ufficiale Inter