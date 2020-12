Lukaku: “Vedendo giocare Lautaro ho capito subito che sarebbe nato un bel feeling”

Romelu Lukaku centravanti dell’Inter è stato intervistato dalla rivista olandese Voetbal International. Ha parlato della sua ultima stagione e della sua esperienza in nerazzurro: “In Italia conta solo la vittoria. Ed è solo a questo che penso quando entro in campo. L’approccio calcistico in Serie A è completamente diverso rispetto all’Inghilterra. C’è un’attenzione incredibile all’aspetto tattico e questo mi obbliga a non sbagliare mai. Né nel muovermi né nel posizionamento Lautaro Martinez? Prima di arrivare in nerazzurro ho visto alcune partite della squadra e vedendo come si muoveva e come giocava Lautaro ho subito capito che sarebbe potuto scattare qualcosa di bello fra noi. A volte i riflettori sono per lui, a volte sono per me. Se entrambi lo capiamo e lo accettiamo le cose andranno bene. Mourinho? Mi ha insegnato a lavorare di più e meglio per la squadra, sia in termini di pressing che di posizionamento in campo. La riprova del suo lavoro con gli attaccanti lo si vede anche oggi con Harry Kane al Tottenham“.

