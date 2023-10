Lukaku, un’altra rete per prepararsi alla bolgia di San Siro

Poco meno di 60 ore e l’incontro forse più atteso dall’inizio del campionato avrà inizio. Da quando Romelu Lukaku è atterrato a Roma accolto dall’abbraccio del caldo tifo giallorosso, un’altra tifoseria italiana già si stava preparando a quello che sarebbe stato il primo faccia a faccia con “il traditore”. Un’estate di corteggiamenti, risposte al telefono non date, flirt con acerrimi rivali e alla fine Big Rom ha scelto la Roma e non l’Inter. Quando tutti si aspettavano il “Romelu Tris” in nerazzurro, sono usciti gli scheletri nell’armadio che hanno completamente ribaltato la situazione. Una scelta che, dopo un inizio non facilissimo, lo sta ripagando: ieri sera ha segnato il quinto gol stagionale in Europa League contro lo Slavia Praga, timbrando il cartellino la per la 14esima volta di fila nella suddetta competizione. Se a questi si aggiungono le 3 reti in campionato, è chiaro che due indizi facciano la prova inconfutabile che Romelu Lukaku sia tornato al massimo della forma e stia trascinando la Roma. Alla resa dei conti manca sempre meno e nella bolgia dei fischietti di San Siro il 90 dovrà tapparsi le orecchie e puntare la porta, dal momento che il primo condottiero Mourinho non sarà in panchina per il secondo anno di fila, e servirà qualcuno che possa guidare i giallorossi alla conquista di 3 punti fondamentali in chiave classifica. Servirà una notte da leader, una notte da trascinatore, una notte da Big Rom.

Foto: Instagram Roma