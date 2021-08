Lukaku torna a Stamford: i suoi precedenti con il Chelsea

Romelu Lukaku al Chelsea operazione completata da 115 milioni, l’Inter ha accettato ora manca solo l’ufficialità. Per Big Rom un ritorno a Stamford con la maglia dei Blues, dove potrà riscattarsi per la prima esperienza londinese non proprio felicissima. Riavvolgiamo il nastro. È l’estate del 2011, Lukaku è un giovane 18enne promettente che ha saputo mettersi in mostra con la prima squadra dell’Anderlecht dopo gli anni nelle giovanili, conclude la stagione giocando in totale 50 partite, realizza 20 gol e 7 assist. Un discreto score che porta a mettere gli occhi su di lui il Chelsea di Abramovič. Al termine delle trattative di un caldo agosto, gli inglesi acquistano dal club belga l’attaccante per 15 milioni. La stagione successiva con la nuova maglia per il giovane Big Rom non è delle migliori vista la presenza di nomi prestigiosi come quelli di Didier Drogbà, Nicolas Anelka e Fernando Torres. Inoltre l’allenatore della squadra, Villas-Boas, non vede di buon occhio il classe 1993. Gli concede 3 partite nella EFL Cup mentre le presenze in Premier League sono difatti centellinate con il contagocce: 6 partite e 82 minuti totali disputati fino all’11 febbraio 2012. A marzo arriva Roberto Di Matteo che vede ancor meno nel progetto l’attaccante. Fino a maggio non lo convoca, lo fa scendere in campo nelle ultime 2 partite di Premier e gli concede un totale di 76 minuti, semplicemente per far rifiatare i suoi titolari in vista della finale – poi vinta – di Champions League. Complessivamente nella prima stagione al Chelsea, Romelu fa 12 presenze, 0 gol e 1 assist in 404 minuti. Un bottino magrissimo. Molto meglio con la Primavera della squadra londinese, dove conta 9 presenze e 7 gol. Le ultime volte che indossa la maglia dei Blues sono le tre partite giocate nell’estate del 2013: 2 in Premier League e 1 nella Supercoppa europea, per poi essere girato in prestito all’Everton, squadra che lo compra a titolo definitivo per circa 35 milioni nel luglio 2014, facendo ottenere una plusvalenza di 20 milioni al Chelsea. Dopo 7 anni, siamo ormai vicinissimi al suo ritorno nel club del presidente Abramovič, nuovamente in una calda estate come quella di 10 anni fa solo che questa volta, il costo per il belga sarà di 100 milioni in più rispetto alla prima volta.

