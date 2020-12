Lukaku: “Sto giocando il mio miglior calcio. Sul 3-1 la partita deve essere chiusa”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions League. Queste le sue dichiarazioni: “Io sono solo uno dei 25, ci sono calciatori che hanno più esperienza di me. Io voglio solo aiutare la squadra, sono al secondo anno qui. Sono contento di giocare con questi ragazzi, mi hanno fatto crescere tantissimo. Nell’ultimo anno e mezzo questo è il miglior calcio che ho giocato della mia carriera. Sul 3-1 queste partite devi chiuderle. Sì stiamo crescendo, anch’io, ma siamo stati fortunati perché l’ultimo gol era in fuorigioco. I primi 45′ minuti siamo usciti in maniera facile. Abbiamo giovani che devono crescere e speriamo che questa vittoria possa dare una forza alla squadra per il futuro.”

Foto: instagram personale Lukaku