Zapata risponde a Lukaku, Torino e Roma si dividono la posta in palio (1-1)

Termina in parità la sfida dell’Olimpico Grande Torino: 1-1, a Romelu Lukaku risponde Duvan Zapata. La prima occasione della gara è granata, ma Rui Patricio risponde presente sul colpo di testa di Duvan Zapata. Immediata la risposta giallorossa con il tiro al volo di Lukaku innescato da Dybala, ma il tiro del centravanti belga si spegne sul fondo. Il campo non è dei migliori, la partita ne risente con tanti errori tecnici. Si rende più pericoloso il Torino con due tiri dalla distanza, prima, con Ricardo Rodriguez e, poi, con Radonjic. Tuttavia, il risultato rimane bloccato sullo 0-0 al termine dei primi quarantacinque minuti. La ripresa si apre con una grande azione personale di Lukaku che prova a servire Dybala, ma Ricardo Rodriguez legge tutto e anticipa la Joya con una grande scivolata. Si accende il Torino e dopo il tentativo dalla distanza di Duvan Zapata, ci prova anche Seck con un bel diagonale che si spegne sul fondo. Torna in avanti la Roma e il palo nega la gioia del gol a Cristante. Al 68′ ci pensa Romelu Lukaku a sbloccare la gara: Kristensen trova Big Rom al centro dell’area di rigore che vince il duello fisico con Buongiorno, si gira e non lascia scampo a Milinkovic-Savic. Terza gara consecutiva con gol per Lukaku. Juric vuole riacciuffare il pareggio e schiera il tridente pesante Zapata-Sanabria-Pellegri. E alla prima occasione ecco il pareggio firmato Duvan Zapata che sfrutta al meglio il calcio di punizione calciato da Ilic e batte Rui Patricio di testa. Termina così 1-1, al numero 90 giallorosso, risponde il numero 91 granata.

Foto: Instagram Roma