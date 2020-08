Lukaku: “Sono felice per Eriksen, Conte è molto importante per noi”

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Romelu Lukaku nel post-partita dopo la vittoria contro il Getafe. Queste le parole dell’attaccante dell’Inter: “Oggi era una partita difficile, contro una squadra che gioca con molta aggressività. Abbiamo fatto bene, la difesa ha fatto un buon lavoro e sono contento di aver segnato. Sono contento anche per Christian (Eriksen), che ha fatto un gol importante. L’errore può capitare, ma sto già pensando alla prossima partita, per vincere e continuare a lavorare per la squadra. Conte? Per noi è importante, stiamo facendo molto bene e la squadra sta crescendo. Dobbiamo continuare con la stessa mentalità e voglia di migliorare ogni giorno”.

Foto: twitter Inter