Lukaku sicuro: “Vincere è l’unica cosa che conta”

Romelu Lukaku, ‘nuovo’ attaccante del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK per parlare della sua voglia di far la storia dei Blues. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Significherebbe tutto per me fare la storia del Chelsea. Ho detto che volevo farlo da bambino e ora sono qui, vado al campo di allenamento ogni giorno con la stessa determinazione per aiutare la mia squadra a vincere le partite. Questo è l’unica cosa che conta. Sì, vuoi segnare i gol e cose del genere, ma alla fine, vincere conta. E quindi ho pensato ‘se comincio a vincere ora, sarò davvero appagato'”.

Foto: Twitter Chelsea