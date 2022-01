L’attaccante belga del Chelsea ex Inter ha mandato un messaggio all’ex compagno Tim Howard per spiegare la situazione che si è venuta a creare dopo l’intervista rilasciata che non è piaciuta in casa blues: “Non posso dire molto. La situazione è calda, ci sarà un altro incontro lunedì. Dopo di quello potrò dire di più“. Riporta NBC Sport Soccer. FOTO: Twitter Champions League