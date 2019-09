Lukaku sbotta: “Basta discriminazioni razziali! Siamo nel 2019 e le Federazioni…”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter vittima di alcuni insulti razzisti ieri sera a Cagliari, ha scritto un lungo post su Instagram esternando il proprio disappunto: “Molti giocatori nell’ultimo mese sono stati vittime di abusi razziali. Ed è accaduto ieri anche a me. Il calcio è un gioco per il quale si dovrebbero divertire tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione. Spero che le federazioni calcistiche di tutto il mondo reagiscano con forza a tutti i casi di discriminazione. Le piattaforme social devono lavorare meglio perché ogni giorno appare almeno un commento razzista sotto il post di unan persona di colore. Sono anni che assistiamo e ancora non ci sono azioni. Signore e signori, siamo nel 2019 e anziché andare avanti torniamo indietro e penso che noi come giocatori dovremmo unirci e fare un comunicato in merito per rendere il gioco pulito e che diverta chiunque”.

Foto: Inter Twitter