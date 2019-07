Lukaku salta anche il Kristiansund: non convocato dal Manchester United

Romelu Lukaku continua ad essere ai margini del Manchester United. I Red Devils, sul sito ufficiale, hanno infatti diramato la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte al viaggio per Oslo, dove martedì è prevista l’amichevole con il Kristiansund, penultimo appuntamento prima dell’esordio in campionato con il Chelsea, e tra i nomi non compare quello dell’attaccante belga. Questa la nota del club inglese: “Sono 26 i giocatori scelti da Ole Gunnar Solskjaer per il viaggio per Oslo, dove giocheranno l’amichevole con il Kristiansund. Il match di martedì è la penultima amichevole per i giocatori di Ole, con l’ultima partita prevista per sabato contro il Milan a Cardiff, prima della stagione che inizierà contro il Chelsea l’11 agosto. L’elenco: David De Gea, Lee Grant, Joel Pereira, Sergio Romero; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford”.

Foto Twitter Manchester United