Lukaku: “Razzismo? Serie A e UEFA devono fare di più. L’Italia mi piace, le persone sono gentili con me”

Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter impegnato con la Nazionale belga, ha parlato direttamente dal ritiro in conferenza stampa: “Il razzismo in Italia? A Cagliari è stato un momento difficile, i giocatori mi avevano avvertito prima di andare in Italia. La Serie A e l’UEFA devono fare di più. Puoi alzare un cartello con scritto ‘no al razzismo’, ma devi davvero combatterlo. L’Italia, però, mi piace e le persone per strada sono molto gentili con me e piace anche alla mia famiglia”.

Foto: Inter Twitter