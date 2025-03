Lukaku-Raspadori, il Napoli torna a vincere. Battuta la Fiorentina 2-1. Azzurri a -1 dall’Inter

Il Napoli risponde all’Inter e vince al Maradona contro la Fiorentina. E’ 2-1 per i campani che tornano a -1 dai nerazzurri vittoriosi ieri.

Al 9′ prima chance per il Napoli con Raspadori che calcia, dall’altezza del dischetto del rigore, para De Gea. Partita che si fa equilibrata, la Fiorentina si chiude bene e concede poco ai campani. I viola cercano di ripartire, ma anche il Napoli concede pochi spazi.

Al 26′ il Napoli va in vantaggio. McTominay sfugge alla difesa viola, conclusione verso la porta, centrale. De Gea non è perfetto, sulla respinta c’è Lukaku che con un tocco sporco insacca. Napoli in vantaggio, decimo gol per Lukaku in campionato.

Alla mezz’ora, il Napoli ha ancora una buona chance. Raspadori calcia da posizione defilata, stavolta ottimo intervento di De Gea.

Risponde la Fiorentina al 32′, colpo di testa di Kean, alto di poco. Al 34′ ancora Napoli vicino al gol. Azione di Spinazzola sulla destra, palla che arriva a Di Lorenzo che calcia di controbalzo, palla che si stampa sull’incrocio dei pali. Ancora Napoli al 38′. Chance super per Spinazzola, conclusione di sinistro a colpo sicuro, meraviglioso intervento di De Gea a tenere ancora in vita i suoi.

Al 61′ arriva il raddoppio del Napoli. Azione di ripartenza dei campani, grande palla di Lukaku per Raspadori che di sinistro insacca il 2-0 per gli azzurri.

Napoli che sembra controllare la gara ma al 66′ arriva la risposta viola. Grandissima giocata di Kean, palla per Gudmundsson che trova un grandissimo gol a giro. Il Napoli ora ha paura, la Fiorentina prova a spingere.

Ma le chance per il gol le ha più il Napoli. Prima Politano, poi errore di Simeone al 92′ che da solo davanti a De Gea gli calcia addosso. Finisce 2-1 per il Napoli che sale a 60, l’Inter è a 61. La Fiorentina resta a 45.

Foto: sito Napoli