Lukaku: “Rapporto con Conte? Nessun trattamento di favore, anzi con me è più severo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il centravanti del Napoli, Romelu Lukaku, ha così parlato del suo rapporto con Antonio Conte: “Non ho alcun trattamento di favore, anzi, con me è più severo perché si aspetta molto. A me piace questa responsabilità, mi ha fatto crescere e migliorare nel corso della carriera. Gli sarò sempre grato per questo”.

Foto: Instagram serie a