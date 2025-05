Lukaku: “Questo popolo si merita tutto ciò. Conte? Farò di tutto per farlo rimanere qui”

26/05/2025 | 16:29:57

Durante la parata scudetto, il bomber del Napoli, Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni della Rai: “Troppe emozioni. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra, sono davvero molto contento per tutto questo popolo, anche per la squadra, il mister e la società. Abbiamo lavorato veramente tanto, ma alla fine l’abbiamo meritato perché non abbiamo mai mollato”.

Cosa ti ha detto Conte per convincerti a venire a Napoli? “E’ stata una chiamata che è durata veramente 15 secondi. Ero a casa, subito quando ho visto il suo numero ho capito. Mi sono preparato, poi ho dovuto aspettare due giornate di campionato con fastidio, perché abbiamo perso una partita. Da lì ci siamo ritrovato e abbiamo iniziato il percorso. Abbiamo vinto due campionati su tre insieme”.

Rapporto col mister? “Come ho già detto lui è il mio Feel Jackson e io sono il suo Shaquille O’Neal per lui. C’è amore, però cerca di spingermi al massimo al massimo per andare avanti. Tutta la squadra l’ha seguito, abbiamo lavorato per crederci e l’abbiamo portato a casa”.

Futuro sempre insieme a Conte? “Ora voglio godermela. Il mio futuro? Ho un contratto di tre anni col Napoli e farò di tutto per farlo rimanere qui”.

Foto: Instagram Serie A