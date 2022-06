Lukaku, quando basta un avvocato per coronare un sogno

L’avvocato Sebastian Ledure ha avuto un grande ruolo per sbloccare la vicenda Lukaku. E per consentire a Romelu di coronare un sogno, quello di tornare all’Inter, un pentimento quasi immediato dopo aver chiesto – la scorsa estate – di andare al Chelsea. Le storie di calciomercato hanno delle traiettorie che si sviluppano in modo clamoroso, a maggior ragione quando pensi di non aver bisogno di un agente, a maggior ragione quando – con le parole – prendi le distanze e decidi di rivolgerti al famoso avvocato. E le parole erano state taglienti, definitive, inequivocabili. Praticamente una svolta per Lukaku: il suo pressing enorme, incredibile, senza soluzione di continuità. E un avvocato che gli ha spalancato le porte dell’Inter. Le cifre sono confermate, quelle anticipate nel pomeriggio: 8 milioni più bonus fino a 4 milioni in caso di scudetto nerazzurro. Con tanti saluti ai cattivi consiglieri…

Foto: Twitter Champions League