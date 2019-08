Lukaku, primo post da nerazzurro: “Sono molto contento di essere all’Inter”

Romelu Lukaku è da poche ore un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante belga, dopo aver mandato un video-messaggio ai tifosi della Beneamata, ha pubblicato sui propri canali social il primo post da nerazzurro: “Sono molto contento di essere qui! Grazie per il sostegno, forza Inter”, le sue parole.

Sono molto contento di essere qui!

Grazie per il sostegno

Forza @Inter 💯

I’m really happy to be here!

Thank you for the support.

Forza @Inter 💯 pic.twitter.com/J3qLSYevus

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) August 8, 2019