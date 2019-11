Lukaku, primo gol in Champions con l’Inter: “Vittoria importante, ora continuiamo così”

Primo gol in Champions League con la maglia dell’Inter per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo la vittoria contro lo Slavia Praga ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Oggi la squadra ha fatto una gran partita, con mentalità e voglia di vincere. È una vittoria molto importante, sono molto contento, dobbiamo lavorare e crescere e far bene già domenica. Dobbiamo continuare così. Barcellona? Non voglio parlare di questo, adesso la partita più importante è con la Spal, per quello che stiamo facendo in campionato. Sono concentrato su quello”, ha chiuso Lukaku.

⚫️🔵 Romelu Lukaku's outrageous outside of the foot assist wins Skill of the Day! 🔥🔥🔥#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/y8IFytLQWA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019

Foto: Twitter ufficiale Inter