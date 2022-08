Lukaku per Lautaro, Inter in vantaggio (1-0) all’intervallo con lo Spezia

Termina 1-0 il primo tempo tra Inter e Spezia. I nerazzurri tengono il pallino del gioco in mano, lo Spezia prova a resistere aggrappandosi anche alle parate di Dragowski. I liguri cercano di arginare in tutti i modi i terminali offensivi nerazzurri, tutto ben riuscito fino al 35′ quando Lukaku pescato da Barella, fa una sponda perfetta per Lautaro Martinez che di controbalzo spedisce la palla in rete. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco a San Siro.