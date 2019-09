Lukaku: “Ottimo rapporto con Conte, mi carica ogni giorno. Scudetto? Pensiamo alla Lazio”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter decisivo nel derby contro il Milan, ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN: “Il rapporto fra me e Conte è molto forte perché mi aiuta molto, mi carica ogni giorno. A 26 anni voglio un allenatore così, sono molto contento di avere lui come allenatore e questa squadra. Sono molto contento ma mercoledì abbiamo una partita difficile contro la Lazio. Sono però felice per la squadra. Scudetto? Non voglio parlarne. Pensiamo solo alla partita con la Lazio”.

Foto: Inter Twitter