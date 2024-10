Lukaku: “Non sono in Nazionale perché devo allenarmi. Conte? Tutti sanno il mio rapporto con lui”

Il centravanti del Napoli, Romelu Lukaku ha rilasciato una intervista ai microfoni del ‘TG1’ e ha spiegato la scelta di non prendere parte alle gare col Belgio per continuare ad allenarsi a Castel Volturno.

Queste le sue parole: “Ho preso questa decisione perché penso che rimanere con la mia squadra sia più importante per me, dovevo lavorare. Lo scorso anno non ho avuto un attimo di respiro e alla fine l’ho pagato. Sono sicuro che quella di questa sera sarà una bella partita”.

Sul rapporto con Antonio Conte: “La sua presenza è stata molto importante, tutti sanno il rapporto che ho con lui. Conosce il mio passato, la mia famiglia, questo fa una grande differenza”.

Differenza Premier e Serie A: “Io ho giocato in Premier League, ma la Serie A sta davvero tornando. Scudetto? Dobbiamo essere molto calmi, siamo all’inizio del percorso. Il gol più bello? Il prossimo…”

Foto: twitter Napoli