Lukaku: “Non siamo una grande squadra. Io top player? Faccio il mio meglio”

Ai microfoni di Dazn, Romelu Lukaku ha commentato la vittoria dell’Inter sul Torino, in rimonta. Queste le parole dell’attaccante belga: “Non siamo ancora una grande squadra perchè non si possono fare 60 minuti così male. Senza cattiveria, senza voglia e intensità. Il Torino ha meritato di andare avanti 2-0. Siamo stati bravi poi a rimontare e vincere ma non sempre si può farlo se parti con 2 gol di svantaggio. Io un leader? Non sono un leader, sono solo un giocatore che vuole migliorare, devo fare il meglio per l’Inter, non sono un fuoriclasse. I fuoriclasse vincono e trascinano la squadra anche in Europa. Io devo fare ancora tanta strada. L’esultanza? Giochiamo insieme a Lautaro ad un gioco di guerra insieme ad Hakimi, en abbiamo scherzato su questo”.

Foto: Twitter Inter