Lukaku: “Non mi sto divertendo, i momenti difficili vanno e vengono”

29/04/2026 | 17:37:47

Direttamente dal Belgio su Instagram, Lukaku manda un messaggio indiretto sul momento personale attraverso delle frasi motivazionali che lasciano pochi dubbi sui destinatari della storia Instagram: “Non mi sto divertendo” ha scritto il centravanti belga. “I momenti difficili vanno e vengono, e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare. Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo”.

Foto: Instagram serie a